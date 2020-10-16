لفتت مراسم جنازة الفنان المصري القدير الراحل محمود ياسين أنظار المتابعين بسبب أجواء الحزن والانهيار التي سادتها.

وأثار الكثير من النجوم الاهتمام بحضورهم ومنهم الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً سجل لهما فيما يستمعان إلى أحد قارئي العزاء وهو يتحدث. ولاحظ المتباعون أن العوضي يقف بطريقة تشبه تلك التي يعتمدها الحراس الشخصيون. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات وجاء فيها: “العوضي ماخذ وضعية البودي غارد مفتعل جداً” و”هو ماله واخد شخصية هشام عشماوي؟” و”على طول متعصب ونافخ عضلاته وجاهز يتخانق” و”رايح يعزي ولا داخل خناقه؟”.

ويشار إلى أن مراسم الدفن شهدت حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول في مصر. وتوجهت الأنظار إلى زوجة الراحل الفنانة شهيرة التي انهارت بالبكاء فور بدء مراسم الجنازة. وكان إلى جانبها نجلها عمرو محمود ياسين وحفيدها محمود ياسين وزوج ابنتها الفنان محمد رياض وابنتها رانيا ياسين وعدد من الأقارب والأصدقاء.



