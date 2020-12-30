تعرّض زوج النجمة السورية “ديمة قندلفت” وزير الإقتصاد السوري الأسبق “همام الجزائر”، للسخرية والتنمّر من قبل روّاد مواقع السوشيال ميديا، في أحدث ظهور له من خلال صورة تم تداولها تجمعه بزوجته من خلال عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد بدا الزوجان يجلسان في أحد المطاعم، إذ ركّز المتابعون على شكل الزوج، ورأوا أنه لا يهتم بمظهره الخارجي كما تفعل زوجته النجمة الجميلة، معتبرين أن ديما تزوجته فقط من أجل المال، واستعان بعضهم بكلمة الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي أصبحت تستخدم في مثل هذه العلاقات قائلين “شكلوا بضحكها”.

يُشار إلى أن الفنانة ديمة قندلفت تزوجت من وزير الاقتصاد السوري الأسبق همام الجزائر في عام 2015، إلا أنهما لم يرزقا بأطفال حتى الآن .

الفنانة ديمة قندلفت وزوجها وزير الإقتصاد السوري في أحدث ظهور

وعلي الصعيد الفنى، كشفت النجمة ديمة قندلفت عن تحضيرها لأغنية جديدة بمناسبة أعياد الميلاد، من خلال نشرها صورة من كواليس تصوير الأغنية عبر خاصية “الستوري” بحسابها بموقع إنستجرام وعلّقت عليها، قائلة: قريباً.. يا سيد السلام”.ثم شاركت صورة أخرى لها وأرفقتها بالتعليق: “يا سيد السلام، أعد لنا السلام.. في زمن نفتقد فيه السلام، قريباً”، ولم تكشف قندلفت عن تفاصيل أخرى واكتفت بهذا التعليق الذي من الواضج أن اسم الأغنية سيحمل عنوان “يا سيد السلام”.

يُذكر أن آخر أعمال ديمة قندلفت كان (مسلسل الهيبة) بجزئه الرابع والذي حمل عنوان “الهيبة الرد”، إذ شاركت فيه بدور البطولة إلى جانب النجم تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف وعدد من نجوم لبنان وسوريا أبرزهم: عبدو شاهين وروزينا لاذقاني وأويس مخللاتي وغيرهم، وقد انضم إلى بطولة العمل في جزئه الرابع النجم اللبناني عادل كرم.

وتلخص ديمة قندلفت أداءها في هذا المسلسل: “كنت أمام تحدٍّ أحببت خوضه. فتخيلت شخصية (رانيا عمران) وعشتها من ألفها إلى يائها”. وتعشق قندلفت الشخصيات التي تمثّلها وتقول: “أحد الذين التقيتهم من مُشاهدي المسلسل عبّر لي عن كرهه لشخصية رانيا عمران (…) لم أتقبل الأمر لأنّي شعرت أن رأيه بمثابة هجوم عليها”. وتابعت: “شخصيات كثيرة أغرمت بها وغالباً في آخر أيام التصوير أستصعب وداعها وفراقها”.