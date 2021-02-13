تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الدكتورة خلود بجانب صورة لها قديمة عندما كانت في نفس العمر.

وقارن الجمهور بين الصورتين واتفق البعض على أنها تشبه والدتها من ناحية الملامح بينما رأي البعض الأخر أن أبنائها الآخرين يشبهونها أكثر. وفي الصورة بدت ابنة الدكتورة خلود نسخة طبق الأصل من والدتها حيث تطابقت الصورتان في الملامح خاصة شكل العينين لونهما وتسريحة الشعر وجاءت التعليقات مؤيدة لدرجة التطابق بين الصورتين من حيث الملامح،: “ماشاء الله من شابه أباه ماظلم.. ايه تشبهها.. بنتها شوي احلى العيون مشدوده والأنف حلو”.، بينما جاءت بعض التعليقات بأن نجلها خالد يشبهها أكثر.