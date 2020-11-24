ووسط تفاعل الجمهور مع صورة مهند الحمدي وحبيبته، وتساؤلات بشأن هوية الحبيبة تركز البحث من خلال شعرها الأسود وستايل جسمها، حيث بدأت التكهنات من جانب المتابعين إلى أن تم حسم الأمر اليوم والتأكيد على أنها مدونة الموضة الفاشينيستا فرح مراد.

جاء ذلك بعد أن تم طرح أكثر من اسم بشأن هوية حبيبة مهند الحمدي عند نشر الصورة، فقيل إنها الممثلة روان مهدي وهي فنانة عراقية اسمها بالكامل روان مهدي كاظم الصايغ وتُعرف بالاسم الفني “روان مهدي”، وقيل إنها الفنانة نور الغندور، ولكن كانت أغلب التعليقات انحصرت في الفاشينيستا فرح مراد.





وبحسب أحد الحسابات الإخبارية في موقع “تويتر” فقد كشفت إحدى المغردات عن هوية حبيبة مهند الحمدي، وذلك من خلال نشر صورة لهما معًا، مع ترك معلومات بأن اسمها فرح، ووظيفتها مودل، وجنسيتها لبنانية، وعمرها 30 عامًا”.