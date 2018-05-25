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الجمهور ينتقد يسرا ويتّهمها بالتشجيع على الطبقية الاجتماعية

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الجمهور ينتقد يسرا ويتّهمها بالتشجيع على الطبقية الاجتماعية

تلقّت الممثلة المصرية يسرا العديد من الانتقادات من قبل الجمهور بسبب ظهورها في احدى الاعلانات لصالح احدى الشركات العقارية، تقول فيها انها لا يمكن ان لا تتعامل الا مع الأسماء الكبيرة والشركات والمؤسسات التي لديها اسم وتاريخ عريق.

ما ادّى بالبعض الى اتهامها بالتشجيع على الطبقية الاجتماعية.

الجدير ذكره ان يسرا تشارك في مسلسل “لدينا أقول أخرى” الى جانب العديد من الممثلين ابرزهم: ​شيرين رضا​، ​نجلاء بدر​، ​أحمد حاتم​، نهى عابدين، محمد شاهين، ​عمر زهران​، ​لطيفة فهمي​، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، ​محمود فارس​، وتأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر، وإخراج محمد علي.

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