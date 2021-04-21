حلّت النجمة إلهام شاهين ضيفة أمس علي برنامج شيخ الحارة تقديم المخرجة إيناس الدغيدي والذي يُذاع علي قناة القاهرة والناس، وخلال الحلقة فجرت الفنانة العديد من المفاجآت حيث أطلقت العديد من التصريحات النارية التي جعلتها تتصدر «التريند» علي السوشيال ميديا، وكذلك مؤشرات البحث بجوجل، وجعلتها ايضا في مرمي الهجوم من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونرصد لكم أبرز المفاجآت التي صرحت بها إلهام شاهين، فكشفت الفنانة سر عدم رغبتها في أن تصبح أما، مشيرة في الوقت ذاته إلى إجهاض حملها سابقًا، وردت شاهين على سؤال حول ما إذا كانت نادمة على فقدانها لدور الأم، بالنفي.

وقالت شاهين حول هذا الأمر:”مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات. الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن اخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير.. أنا أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق”.

كما هاجمت الفنانة إلهام شاهين، تصرفات الفنانة رانيا يوسف، بسبب ظهورها المثير للجدل بشكل مستمر، موضحة أنها تبحث عن التريند، وأضافت شاهين، أن تصرفات الفنانة رانيا يوسف غير طبيعية وبها لفت نظر ويجب أن لا تبحث عن الترند: “ساندت رانيا يوسف في موقف فستان البطانة بمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أنا ارفض أي تريند من خلال شيء يكون مسيء لي”.

من جانب آخر، اتهمت الفنانة إلهام شاهين، إحدى الفنانات بأنها وراء شائعة شرائها الجوائز بالأموال، معقبة: “انا عمري ما اشتريت الجوائز بالكوسة واللي اتهمتني التهمة دي بتمثلش حاليا”.

وخلال الحلقة سألت المخرجة ايناس الدغيدي إلهام شاهين:” ماذا لو رجع الزمن بيك للوراء هتكررى جوازتك للإتنين اللي اتجوزتيهم؟ وتقدري تتجوزي واحد متجوز.”؟. فأجابت إلهام شاهين بالإيجاب قائله: “أه ممكن أكررها واتجوز الشخصين اللي اتجوزتهم وانفصلنا لأني ساعتها كنت مبسوطة ومفيش ملايكة على الأرض وهما أكيد عندهم أخطاء وأنا كمان عندي أخطاء”.

وتابعت إلهام شاهين: “لا اتقبل خيانة الرجل أو الست ولو بحب الراجل هغير عليه جدا ومش هسمح بخيانتي، وفي الجوازة التانية بتاعتي وافقت اتجوز واحد متجوز من امرأة غيري”.

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