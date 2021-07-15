أعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر مقطع فيديو من مقابلة قديمة لخبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري تحدثت فيه عن الحب والزواج التقليدي في السعودية وذلك بعد ساعات قليلة على اعلان عقد قرانها على مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري.
وتظهر فاطمة الانصاري في الفيديو وهي ترتبك بعد سؤالها ان كانت في علاقة حب لتجيب “لاء بعيد الشر شو هالحكي نحن ممنوع عندنا هذا الحكي ما يصير” وتابعت “عندنا في السعودية هذا الشيء خط احمر محافظين عليه”.
وعن امكانية زواجها زواج تقليدي، قالت فاطمة الانصاري “انا دائما مع الزواج التقليدي نحن عندنا في فترة خطوبة وفي هذه الفترة تتعرف الفتاة على الرجل تمام تكمل الامور مو تمام لاء”.
وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة حيث كتب احدهم “الحب عيب عيل ليش تزوجتي
وكان يعقوب بوشهري قد أعلن عبر صورة على حسابه على “إنستغرم”، عن عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وكتب:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات… تم بفضل الله وتوفيقه عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”.
فيما علقت أمل الانصاري على عقد قران شقيقتها حيث كتبت عبر حسابها على انستغرام: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات