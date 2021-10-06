هاجمت السيدة أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، مشهورة السوشيال ميديا السورية انجي خوري بسبب صورة ظهرت فيها الاخيرة مع النجم اللبناني.

وفي التفاصيل، فقد نشرت إنجي خوري منذ فترة صُورة لها برفقة وائل كفوري من إحدى الحفلات، وأثارت الصُورة وبحسب المواقع الفنية غضب طليقته أنجيلا بشارة والتي قررت بدورها رفع دعوى تشويه سمعة ضد إنجي خوري.

بدورها خرجت انجي خوري في مقطع فيديو، بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردت فيه على انجيلا بشارة واتهمتها بالغيرة منها.

وتداولت عدة صفحات فنية مقطع فيديو لخوري ظهرت فيه وهي تهاجم انجيلا، وقالت:”انجيلا حياتي ما كون انا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء”؟؟”.

وأضافت خوري:”مش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو انا محلا يمكن كنت غيرة وفقعت”.وختمت خوري الفيديو وهي ترقص على انغام أغنية وائل الأخيرة “البنت القوية”.

وكانت انجي خوري قد نشرت في وقت سابق صورة ظهرت فيها ملتصقة بوائل كفوري قبل ان تعود وتحذفها بعد ساعات.

وأرفقت إنجي الصورة المحذوفة بتعليق قالت فيه: “يا الله شو اشتقت لهل ايام، عنجد هيدا الانسان بحبه من قلبي .. الله يوفقه بحياته ويسعده”.