خيّم الحزن على الوسط الفني العربي والجمهور بعد رحيل النجمة الجزائرية ريم غزالي، اليوم الأربعاء، إثر معاناتها من مرض السرطان.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير غزالي عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الفنانة أمل بوشوشة تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “انا لله وانا اليه راجعون خبر صادم و محزن و كئيب رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة و روحها الطيبة و حسرة في قلوب أهلها و محبيها، لله يرحمك و يصبر قلب ميمتك و اخواتك، عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك لله يرحمك و يوسع عليك”.

انا لله وانا اليه راجعون

خبر صادم و محزن و كئيب

رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة و روحها الطيبة و حسرة في قلوب أهلها و محبيها

لله يرحمك و يصبر قلب ميمتك و اخواتك

عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك

لله يرحمك و يوسع عليك #ريم_غزالي pic.twitter.com/5F6OGafbCu— Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) March 17, 2021

وقالت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد عبر “تويتر”: ” انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك”.

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك #غزالة_الجزائر #ريم_غزالي— كاميليا ورد _ Kamilyaward (@KamilyaWard) March 17, 2021

وشارك النجم اللبناني جوزيف عطية صورة له مع ريم غزالي عبر موقع “تويتر” وعلّق: “الله يرحمك”.

Goodbye Rym

الله يرحمك pic.twitter.com/QrEloowkXw— Joseph Attieh (@josephattieh) March 17, 2021

ونعت المغنية التونسية شيماء هلالي ريم وهي تبكي من خلال فيديوهات لها عبر حسابها على “إنستغرام” وقالت: “خبر حزين برشا وفاة ريم غزالي يلي كانت معنا بـ ستار أكاديمي، أكيد الكل تعرفوها الله يرحمها، كنت على تواصل معها منذ فترة ونعرف انها كانت تعالج بفرنسا الله يرحمك يا ريم”.

كما شاركت شيماء هلالي صورة للراحلة ريم عبر إنستغرام أيضًا وكتبت: “ريييييييم راك شوييييتني عليك يا وخيتي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يااارب”.

وأعادت الفنانة كنزة مرسلي مشاركة فيديو سلمى غزالي شقيقة الراحلة عبر “تويتر” وكتبت: “لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون”.

لا حول ولا قوة الا بالله

انا لله وانا اليه راجعون #ريم_غزالي

pic.twitter.com/rziPShNImj— Kenza Morsli (@Kenza_Morsli) March 17, 2021

الجدير ذكره أن ريم غزالي شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” بموسمه الثالث، وحصدت شهرة واسعة في الجزائر وفي الدول العربية، وكان لها مشاركات في عالم التقديم وفي بعض الأعمال الدرامية كمسلسل “بوقرون”.

في العام 2015 وبعد غياب طويل عن الغناء، عادت ريم غزالي إلى الساحة الفنية بعمل جديد لأغنية “غرامو”.

ولدت ريم غزالي في 29 يونيو 1982 لعائلة فنية. فوالدتها مريم عازفة على آلة البيانو، وأختها سلمى فنانة مشهورة في الجزائر وبعض البلدان العربية خصوصا بعد مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” سنة 2005.

شاركت ريم في مسابقة ملكة جمال “لوكس” ونالت لقب ملكة جمال الجزائر في 2004.

تزوجت من الممثل نبيل بن ناصر، الذي أعلن بدوره خبر وفاتها عن طريق تدوينة في حسابه على فيسبوك.

وكتب نبيل “ربي يرحمك زوجتي العزيزة”. ولقيت تدوينة نبيل تعاطف العديد من المعلقين.