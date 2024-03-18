كشف فيديو مرعب لحظة سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي من الطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه “واحد من الناس” الذي يبث في رمضان 2024.

لحظة سقوط الإعلامي عمرو الليثي من الطابق الثالث

وأظهر الفيديو الذي بثه موقع “القاهرة 24” قيام الإعلامي المصري بإجراء مقابلات مع عمال مصريين وتقديره لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان، وبذلهم لمجهود كبير، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته قائلا: الحقوني.

وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

والتقى الإعلامي بمجموعة من عمال محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بمحافظة الجيزة، لبرنامجه واحد من الناس المذاع عبر فضائية” الحياة”.

من هو عمرو الليثي؟

اسمه بالكامل هو عمرو ممدوح فؤاد الليثي الكناني، وهو صحفي وإعلامي مصري الجنسية، وكان في وقت سابق مستشار لرئيس مصر، كما كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية:

وُلد عمرو الليثي في 30 يوليو عام 1970 في مدينة الإسكندرية بمصر.

كما درس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وحصل على ماجستير في الإعلام من جامعة لندن في بريطانيا.

عمل عمرو الليثي في العديد من البرامج التلفزيونية المصرية والعربية.

ومن بينها برنامج “بوضوح” الذي كان يستضيف فيه شخصيات مهمة في المجتمع المصري والعربي.

ومن بينها برنامج “بوضوح” الذي كان يستضيف فيه شخصيات مهمة في المجتمع المصري والعربي. وقد تولى العديد من المناصب الهامة في حياته الإعلامية، ومنها منصب نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وكذلك منصب مدير عام اتحاد الاذاعات الإسلامية، بالإضافة إلى أنه نال جائزة اليونسكو في التنمية البشرية.

برنامج واحد من الناس

وفي جانب آخر، يقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامجه الشهير “واحد من الناس” خلال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة الحياة، ويشهد البرنامج أكبر وأضخم جوائز، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.

ويذاع برنامج “واحد من الناس” طوال أيام شهر رمضان قبل الإفطار مباشرة على شاشة قناة الحياة.

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