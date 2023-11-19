حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على حلقات الموسم الثاني من برنامج Sold Out، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد.

أحمد حلمي يتعرض للتنمر على يد فنان شهير

وخلال لقائه تحدث “حلمي” عن طفولته وكشف العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه تعرض للتنمر في طفولته من قِبل فنان حيث شبهه بميكي ماوس، على حسب قوله.وكان قد كشف عن هويته في لقاء سابق موضحًا أنه المطرب اللبناني وليد توفيق

قال أحمد حلمي: كنت شقي جدًا في طفولتي وكان عندنا حمار بعربة كارو دايمًا تحت البيت وفى مرة عضنى، وأعتقد إن ده الحمار الوحيد اللى في العالم بيعض، وروحت للدكتور وقالي أنا محدش قالي قبل كده إن عضه حمار، وكنت وأنا صغير بتنى ودني وأنام عليها فبقى عندي ودن أكبر من ودن.

الفنان أحمد حلمي

وعن تعرضه للتنمر قال أحمد حلمي: وفى مرة كنت في فرح بنت خالتى على مركب راسية، وكان في فنان كلنا بنحبه فى الفرح، وأنا كنت في فترة إعدادى تقريبًا، وروحنا عشان نشوفه وواقفين قدامه وبنضحك ببراءة كدة، وراح قال لصاحبة الحق ميكي ماوس، طبعا اضايقت جدًا وعمري ما نسيت الحكاية دي خالص، واتعلمت منها إن أي حد جاى يتكلم معاك بدافع الحب مش بدافع شيء تانى أوعى تجرحه بأى كلمة.

أعمال أحمد حلمي

يذكر أن أحمد حلمي، عُرض له مؤخرًا في دور العرض السينمائي، فيلم “واحد تاني”، حيث دارت أحداثه حول موظف يعمل أخصائيًا اجتماعيًا في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

فيلم حلمي الجديد.. دراما نفسية عن عقد الطفولة

كشف الفنان أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “سولد اوت”.

قال أحمد حلمي “بقالي فترة شغال على فيلم هبدأ تصويره في يناير وهو سيكولوجي عن عقد الطفولة ومشاكلها وباختصار بيتكلم عن أننا بنفتكر أننا أسوياء لكن عندنا مشاكل داخلية مش بنعرف نسلط الضوء عليها فمحتاجين نستعين بحد ومش معنى أنك مش سوي أنك شرير”.

وعن الحلم الذي تمنى تحقيقه قبل الزواج قال “كان نفسي ألف العالم قبل ما اتجوز وبعد ما اتجوزت حسيت اني عايز اعمل كدة مع مني”.

ذكريات حلمي مع النجوم

كما روى أحمد حلمي ذكريات أول لقاء جمعه مع النجم الراحل أحمد زكي، وقال “أول مرة شوف أحمد زكي كنت مساعد مخرج في برنامج وكنا رايحين نغطي مهرجان الإسكندرية ونزلت اشوف أحمد زكي علشان نصور معاه وسألته عن مشهد ليه في فيلم زوجة رجل مهم وتفاصيل مشاهد ليه في عدد من افلامه”.

كما روى أحمد حلمي عن كواليس أول لقاء جمعه مع عادل إمام قائلًا “أول مرة شوفت عادل إمام كان في العرض الخاص لفيلم “لية خلتني احبك” وانا كنت مشارك بدور في الفيلم وأحمد عبد العزيز مدير التصوير بالفيلم هو ابن أخت عادل إمام وانا مكنتش اعرف أن عادل إمام حاضر ولما العرض خلص اتفاجأت بيه وطبطب على وشي وقالي أنت شاطر اوي”.

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