قضت محكمة قصر النيل لشئون الأسرة بحبس ” سامح سامي ” زوج الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” لمدة 30 يوما بسبب امتناعه عن سداد مبلغ مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه .

كما نظرت محكمة أسرة قصر النيل دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة المرفوعة من هالة صدقي بشأن إنذار الطاعه المرسل لها من زوجها ينذرها فيه بالدخول فى مسكن الطاعة .. وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة الأول من سبتمبر القادم .

وخرجت الفنانة هالة صدقي للتعليق على قراري المحكمة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تضمن صورة تجمعها بالفنان الهندي ” بول انكا ” وكتبت في تعليقها عليها : ” احتفال هندي مع النجم بول انكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء .. وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة لسه بيدور على بيت أطيعه فيه ” .