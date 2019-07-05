الحكم بسجن فنانة مصرية شيما 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

حكمت محكمة جنح قبل ساعات، بسجن الفنانة المصرية شيما التي عرفت على انها بطلة كليب اغنيتها “​عندي ظروف​” و11 شابة متهمة أخرى بالسجن 3 سنوات، بتهمة ممارسة الدعارة اضافة الى ممارسة وتسهيل الاتجار بالبشر.

كما قضت المحكمة بسجن متهمين اخرين من سنة إلى 3 سنوات بتهم مختلفة في هذا النطاق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحب الكافيه وشقيقه الذي ضبط فيه المتهمين إلى المحكمة بتهمة الإتجار في البشر، وجلب المخدرات وترويجها محليًا. وكشفت التحقيقات أن صاحب كافيه هو المتهم الرئيس في تشكيل عصابة للإتجار في البشر، استقطب العديد من الشابات ومنهم شيما بطلة كليب ”عندي ظروف“.