تداولت بعض الصفحات والمواقع على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن حبس الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” غيابيا لمدة إسبوع وتغريمه كفالة قدرها 200 جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية وفقا لما قضت به محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية .

وذلك على خلفية إتهامه بإساءة استخدام وسائل الإتصال وسب وقذف رجل أعمال يدعى ” أحمد فراج ” .

وتضمن الخبر أنه كان قد تقدم رجل الأعمال ” أحمد فراج ” ببلاغ اتهم فيه أحمد فلوكس بسبه وإزعاجه في مكالمة هاتفية وإساءة استخدام أجهزة الإتصال .

وأن تفاصيل الواقعة التي ذكرها دفاع أحمد فراج تعود إلى قيام أحمد فلوكس بإرسال رسائل قذف لموكله عن طريق تطبيق واتس اب .

وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص به تبين حقيقة البلاغ .. وتم إرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقا لاختصاصها والتي قررت إحالة القضية للمحاكمة .

ليخرج الفنان أحمد فلوكس بمنشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام لنفي هذا الخبر وكتب في تعليقه عليه : ” خبر عير صحيح ومعرفش عنه حاجة .. أنا بخير .. شكرا ” .