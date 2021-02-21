قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد ببراءة الفنانة ” رانيا يوسف ” من تهمة ازدراء الأديان وارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح على خلفية البلاغ الذي تقدم به المحامي ” أشرف ناجي ” ضدها بسبب التصريحات التي أدلت بها في أحد البرامج التليفزيونية عن ” الحجاب والمؤخرة ” .

كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضد رانيا يوسف لجلسة 28 فبراير الحالى .. وتغيبت رانيا عن حضور الجلسة بينما حضر مقيم الدعوى .

وأعلن ” طارق العوضي ” محامي رانيا يوسف الخبر في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلا : ” عاجل .. بتوفيق من الله تعالى محكمة جنح قصر النيل تحكم ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف ” .

وأعادت رانيا يوسف نشر صورة الخبر عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري وعلقت عليها : ” شكرا القضاء المصري .. سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر ” .