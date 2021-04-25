قضت محكمة جنح العجوزة ببراءة الفنانة المصرية ” نهى العمروسي ” من قضية سب وقذف طليق إبنتها ” عمرو الكومي ” المتهم بالاغتصاب في قضية الفيرمونت والهارب خارج البلاد والمطلوب ضبطه وإحضاره .

وأكد المحامي ” طارق العوضي ” في تصريحات له على براءة موكلته نهى العمروسي من الإتهامات التي وجهت إليهامن طليق إبنتها عمرو الكومي بسبه وقذفه .

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل ” نازلي مصطفى ” إبنة الفنانة نهى العمروسي على ذمة التحقيقات التي تجريها بقضية الفيرمونت بإعتبارها شاهدة في القضية وليست متهمة .

وخرجت نهى العمروسي للتعليق على حكم برائتها في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” متضمنا بيان البراءة الذي صدر عن مكتب المحامي الخاص بها .

وكتبت في تعليقها عليه : ” لما اترفعت عليا القضية دي مدخلش في قلبي أي ذرة خوف ولا قلق لإن يقيني بعدل ربنا قوي جداً ولإني واثقة في نزاهة القضاء المصري وواثقة في براعة طارق العوضي ونزاهته .. ألف حمد وشكر ليك يارب يا ناصر الحق يا عدل ” .