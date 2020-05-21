أبكت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، التي عُرِضت الليلة، المصريين والهبت حماس الجماهير العربية بحرفيّة شديدة ولمسة فنيّة رائعة من المخرج بيتر ميمي وبطل العمل الفنان امير كرارة.

ودارت أحداث الحلقة حول ملحمة “كمين البرث”، التي استشهد فيها المُقدِّم أحمد منسي، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، قائد الكتيبة “103 صاعقة” مع رجاله، بعد معركة شرسة مع عناصر تكفيرية.

طالعلك يا "عدوي".. طالعلك لو جبل النار

هعملك من دمي ذخيرة وأعمل من دمك أنهار

صاعقه.. فداء.. مجد

لحظة استشهاد العقيد البطل "أحمد منسي"#الاختيار#خلي_رمضانك_ON

تابعوا مسلسل الاختيار يوميا الساعة 9:00 مساءً حصريا علي #ON@AmirKarara pic.twitter.com/Izy6Wz6kIe — ON E (@ONENT) May 21, 2020

وعُرِضت الحلقة دون فواصل إعلانية؛ ما خلق حالة توحِّد بين المشاهد والأحداث، ونجح الفنانون وفي مقدمتهم أمير كرارة ورامز أمير ومحمد عز في تقمُّص أدوارهم بشكل رائع، وكانت لحظة استشهاد كل جندي مؤثرِّة تدفع للبكاء، على وقع موسيقى تامر كروان.

وقد تصدر هاشتاغ “ملحمة البرث” الترند العالمي على موقع تويتر وسط تفاعل كبير من المصريين خاصة والجماهير العربية بشكل عام.

وتدور احداث “ملحمة البرث” في فجر 7 يوليو من عام 2017، حيث اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

وقد تعامل أبطال كتيبة 103، مع السيارة المفخخة، دون خوف، لكن لشدتها، انفجرت قرب الكمين، وبعدها بلحظات كان هناك عدد من سيارات الدفع الرباعى، مُحملة بالعشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية، مُحملين بالأسلحة المختلفة، قاموا بتطويق التمركز الأمني بالكامل، والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة التي كانت مُتمركزة.

وقد حاول عشرات الإرهابيين محاولة احتلال التمركز الأمني، لكن أبطال القوات المسلحة تعاملوا معهم بقوة غاشمة كبيرة، ودارت معركة شرسة استمرت لساعات، أظهر فيها أبطال الجيش ملحمة بطولية فى هذا اليوم، حيث قاتلوا وردوا على الهجوم الإرهابي بكل قوة وشجاعة وثبات.