حل الفنان المصري سامي مغاوري ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب، في حلقة الامس من برنامج “نص الكلام” المذاع عبر قناة النهار.

وخلال الحلقة طلبت راغدة شلهوب من سامي مغاوري ان يختار بين الفنانتين المصريتيين دينا الشربيني وياسمين صبري من ناحية “الاكثر جاذبية وكاريزما”.

وبعد ان سألها ان كانت تقصد كاحساس فني، اجابت راغدة درغام ضاحكة :”احساس ذكوري”.

وبعد لحظة تفكير، قال سامي المغاوري: “هما الاثنتين لطاف” وبعد الحاح راغدة درغام اجاب “دينا الشربيني”.

وبرر سامي مغاوري اجابته بالقول “الحاجة الحلوة اوي بتجزع يعني ودينا جواها ممثلة بارعة”.

وحول الجدل المثار بالنسبة لفساتين بعض الفنانات التي أثارت حفيظة عدد من متابعي مهرجان الجونة السينمائي، أوضح أنه ليس مع ارتداء الفساتين المثيرة: “لازم يكون فيه تحفظ شوية في الملابس، انت بعتبّري عن مجتمع وفي مصر.. لما اطلع نيويورك ابقى أعمل حفلة.. مش كلهن بيعملوا كده لكن البعض منهن.. فنتحفظ شوية.. ده أنا شفت شاب لابس بدلة غريبة مشجرة معرفش اسمه حتى.. انا قلت ايه ده”.