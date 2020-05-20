اعلنت عارضة الأزياء اللبنانية المقيمة في الكويت دانة اكرم، والمعروفة باسم الدانة مودل، عن حملها من زوجها الكويتي مصعب الفيلكاوي عبر نشرها مجموعة صور لها ولزوجها عبر حسابها على انستغرام.

وظهر زوج العارضة مودل وهو يقبل بطنها بصورة جريئة علقت عليها كاتبة: “صبي او بنت ماذا تظنون؟ اللهم ارزق كل محروم”.

وكانت الدانة مودل قد ظهرت برفقة زوجها العام الماضي في برنامج “مطبخ هيونة”، حيث كشف الشاب الكويتي أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها عبر وسائل الإعلام، موضحاً أنه كان متزوجاً من قبل ولم ينجب، وهو يريد الإنجاب مع زوجته اللبنانية.

واعترف زوج الدانة مودل أنه يغار على زوجته ولا يفارقها في أي مكان تذهب إليه بسبب غيرته عليها وقلقه عليها أيضاً، واعترفت زوجته أنها لم تدخل عالم التمثيل بسبب غيرته الشديدة.