تعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود لموقف محرج أثناء بث مباشر على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أخطأت في منصب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للدكتورة خلود وهي تشكر متابعيها على تفاعلهم مع احدى الصور التي نشرتها للامير محمد بن سلمان قائلة: “كل تعليقاتكم على صورة الملك محمد بن سلمان تجنن الله يديم المحبة ويخليه لكم ان شاء الله”.

وقد تفاعل المتابعون بسخرية مع خطأ الدكتورة خلود حيث علق احدهم “ماتعرف عيالها تبينها تعرف الدول وامراءها وملوكها” في اشارة الى احد المقاطع التي ظهرت فيها ولم تستطع التعرف على طفلتها.

يذكر ان الدكتورة خلود كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها الأردني أمين بحضور أولادهما في أجواء من الرفاهية والبذخ، والتي شملت قطع قالب الحلوى وهدايا الأزياء المختلفة، إلى جانب رحلة بحرية في اليخت، وأخيراً تقديمها له سيارة “فيراري” بيضاء اللون يفوق ثمنها الـ 250 ألف دولار أميركي.