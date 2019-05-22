الدكتورة خلود تتغزل بزوجها: ” لن اشفى منك ابداً”

واصلت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود احتفالها وتغزلها بعيد ميلاد زوجها الموديل امين عبر نشرها صور وفيديوهات جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت خلود صور جديدة لها ولزوجها وعلقت قائلة: “لن تنتهي حكاية قلبي معك لأنني ادرك جيداً انني لن اشفى منك ابداً،ففي كل يوم جديد اعيش عشقك وكأنني احُبك لأول مرة”.

فيما علقت على الصورة الاخرى: “أريد أن اُخبرك بإنك نعمه استحلت قلبي فرحاً”.

يذكر ان الدكتورة خلود كانت قد أشعلت وسائل التواصل بسلسلة الهدايا التي قدمتها لزوجها والتي بدأت بساعة من ماركة عالمية وثمينة جداً ثم تلتها سيارة فيراري رياضية فارهة باللون الاحمر من بعدها صدمت الدكتورة خلود الجميع بالهدية الثالثة التي أعدتها وهي عبارة عن مسجد يحمل اسمه، وعلقت عليه: “صارلي سنة ونصف ببني هالجامع من أجل أمين وكنت اتمنى يخلص قيل ميلاده، والحمدلله تحققت امنيتي”.