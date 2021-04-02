احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مع زوجها أمين، بذكرى زواجهما الخامسة، ونشرت عدة صور ومقاطع فيديو من الاحتفال الذي أقامته في منزلها بحضور أطفالهما.

وعلقت خلود على مجموعة من الصور التي وثقت احتفال الثنائي بزواجهما: “اليوم عيد زواجنا الخامس أجمل تاريخ جمعنا، صدفة سعيدة جمعتنا وكانت بداية لحياة سعيدة لو تحدثت عن سعادتي معه من البداية لن أجد نهاية لحديثي عنه، زوجي ورفيق دربي الله لا يحرمني منك يا أغلى شي بحياتي”.

وأقامت الدكتورة خلود الكثير من التحضيرات في منزلها، وظهرت في الصور بإطلالة ناعمة ارتدت فيها فستانا أبيض من الشيفون المنقوش، وظهر زوجها مرتدياً بنطالا وتي شيرت باللون الأبيض.

ولم يسلم الثنائي خلود وآمين من التعليقات السلبية التي انتقدت المظاهر الباذخة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في بعض الدول بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وإغلاق بعض القطاعات.

وانتقد البعض الفيديو الذي نشرته الفاشينيستا الكويتية خلود، مشيرين أن المقطع تمثيلي بامتياز ولا يحمل أي رومانسية بين الزوجين، فقال أحد المتابعين: “ملينا من هالأفلام المكررة”.

يشار إلى أن الدكتورة خلود متزوجة من شاب أردني يعمل كموديل يدعى أمين، اشتهر في مجال عروض الأزياء وتعرفت عليه من خلال عملها في المستشفى وانتهت العلاقة بينهما بالحب وتكللت بالزواج عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبيا.

تشغل الدكتورة خلود الوسط الاجتماعي بتفاصيل حياتها مع زوجها أمين وأولادها، ويتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا كامل أخبارها بالتفصيل.

وكشفت الفاشينيستا الكويتية خلود مؤخراً، الأسباب التي دفعتها إلى تغيير شكلها، من دون التطرق إلى عمليات التجميل التي خضعت لها، مشيرة إلى أن الناس كانوا يحرجونها ويقولون لها إنها تبدو أكبر سناً من زوجها أمين، مما دفعها إلى إنقاص وزنها واعتماد تغيير في مكياجها وشكلها والستايل الخاص بها.

والفاشينيستا الكويتية خلود تكبر زوجها أمين بعام واحد و5 أشهر، ونشرت صورة تجمعها بزوجها أمين وعلقت عليها” الحب لا يعرف عمراً. يعني انا اكبر من امين ب شكثر؟ اللهم إني أستودعتك نفسي وزوجي وأطفالي وكل من أحب”.