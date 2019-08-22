الدكتورة خلود تشبه طفلها بـ “البقلاوة الاردنية”

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، صورة لابنها خالد ، متحدثة عن الشبه بينه وبين البقلاوة الاردنية.
وقالت الدكتورة خلود في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “ماشاءالله توائمي بدوا يكبرون وملامحهم بينت اكثر و بدا يطلعلهم شعر و اخيراً ، تتوقعون خالد شنو لون عيونه؟”.
واضافت :” ماشاء الله خالد بني هاني البقلاوة الاردنية”.
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. ماشاءالله توائمي بدوا يكبرون و ملامحهم بينت اكثر و بدا يطلعلهم شعر و اخيراً 💙😂💗 . تتوقعون خالد شنو لون عيونه؟ . . . . . ماشاءالله #خالد_بني_هاني #البقلاوة_الاردنية
وشبهت الدكتورة خلود جمال ابنها بـ “البقلاوة الاردنية” موجهة سؤالا الى متابعيها :” شنو لون عيونه؟”.
يشار الى ان الدكتورة خلود متزوجة من الموديل الأردني أمين بني هاني.