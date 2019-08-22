الدكتورة خلود تشبه طفلها بـ “البقلاوة الاردنية”

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، صورة لابنها خالد ، متحدثة عن الشبه بينه وبين البقلاوة الاردنية.

وقالت الدكتورة خلود في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “ماشاءالله توائمي بدوا يكبرون وملامحهم بينت اكثر و بدا يطلعلهم شعر و اخيراً ، تتوقعون خالد شنو لون عيونه؟”.

واضافت :” ماشاء الله خالد بني هاني البقلاوة الاردنية”.

وشبهت الدكتورة خلود جمال ابنها بـ “البقلاوة الاردنية” موجهة سؤالا الى متابعيها :” شنو لون عيونه؟”.

يشار الى ان الدكتورة خلود متزوجة من الموديل الأردني أمين بني هاني.