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الدكتورة خلود تشبه طفلها بـ “البقلاوة الاردنية”

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الدكتورة خلود مع طفلها

الدكتورة خلود مع طفلها

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، صورة لابنها خالد ، متحدثة عن الشبه بينه وبين البقلاوة الاردنية.

وقالت الدكتورة خلود في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “ماشاءالله توائمي بدوا يكبرون وملامحهم بينت اكثر و بدا يطلعلهم شعر و اخيراً ، تتوقعون خالد شنو لون عيونه؟”.

واضافت :” ماشاء الله خالد بني هاني البقلاوة الاردنية”.

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. ماشاءالله توائمي بدوا يكبرون و ملامحهم بينت اكثر و بدا يطلعلهم شعر و اخيراً 💙😂💗 . تتوقعون خالد شنو لون عيونه؟ . . . . . ماشاءالله #خالد_بني_هاني #البقلاوة_الاردنية

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وشبهت الدكتورة خلود جمال ابنها بـ “البقلاوة الاردنية” موجهة سؤالا الى متابعيها :” شنو لون عيونه؟”.

يشار الى ان الدكتورة خلود متزوجة من الموديل الأردني أمين بني هاني.

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