كشفت الفاشينيستا الكويتيه دكتورة خلود عن تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا. حيث قالت خلال لقاء معها ضمن برنامج “وياكم” على قناة AT الكويتية “صحتي اليوم وايد أحسن وتعديت مرحلة الخطر وكل يوم أصير أفضل، ووايد تعلمت من هذه الظروف التي مريت فيها”.

وتابعت دكتورة خلود “تعلمت أن أحافظ على صحتي كل شيء حوالينا الفواكه والعصائر الطبيعية شغلات بسيطة ممكن تخلينا أقوياء ونحنا قاعد نهمل أنفسنا وأهم شيء بالدنيا الصحة والعافية ومريت بأيام الله يعلم فجأة أختنق وصداع وفجأة عوارض جسمي وأعتبر نفسي عديت المرحلة الصعبة من اليوم ماخدت كمام”.

وأشارت دكتورة خلود إلى أنها “ما كنت تتوقع نهائيا أن تصاب بكورونا شيء لا عالبال وكان عندي عملية بتاريخ 6 مايو، فإجباري أساوي تحليل الدم وأشعة الصدر وفحص كورونا فساويت الأشعة ودكتور الأشعة قالي أشعتك مو زينة واشعتي قال لي انا فيكي شي وسألني ان كنت مصابة بكورونا”.

وتابعت “ثاني يوم تطلع نتيجتي وقبل أسبوع أقول مدري شو فيني فجأة مفاصلي وجعتني وجسمي أشعر بحر وكحة وما توقعت “كورونا” وفي أعراض كل جسم عن جسم حسب مناعة وقوة الشخص، يختلف وأنا ما فقدت التذوق والشم وما جاتلي حرارة سبحان الله وكحة قوية أحتاج كمام كي يستطيع أن أتنفس”.