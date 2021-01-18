كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود لأول مرة عن السبب الحقيقي الذي دفعها لإنقاص وزنها بهذا الشكل الملفت، وتغيير طريقة مكياجها وستايل ملابسها، موضحة أنها كانت دائما تتعرض لانتقادات جارحة من قبل بعض متابعيها بسبب وزنها الزائد وهو ما يجعلهم يقولون عنها إنها أكبر عمرا من زوجها.

وهو ما اتضح من خلال إجابتها على تعليق إحدى متابعيها على السوشال ميديا، والتي قالت:”بس هم يصغرون واحنه نكبر والله.. أبين اكبر منج ههههه ۲۲ اني عمري”.

وسريعا ما ردت عليها الدكتورة خلود، قائلة :”عاد تدرين انا كانوا دايما الناس يقولولي شکلج اكبر من عمرج وكانوا مرات يحاولون يحرجوني ويفشلوني جدام امين يقولوله شكلها اكبر منك بس طبعا انا ما انحرج كله شاقه الحلج واضحك”.

وأضافت: “بعدين فكرت قلت ليش يقولون لي جذي .. بيني وبين نفسي قلت اكيد في شغلات مخليتني اكبر من عمري وعرفت شنو.. اول شي اهو وزني.. ثاني شي طريقة مكياجي.. ثالث شي البسي .. وضعف عدلت مكياجي وحاولت اغير ستايلي باللبس.. و اهتم بنفسي اكثر .. الحين الناس يقولولي ماشاء الله سنين وتغيرتي صرتي حلوه و۱۰ صفرتي شكلج كيوت”.

وكانت الدكتورة خلود قد تعرضت لكم كبير من الانتقادات اللاذعة فور نشرها لصورة جديدة لها بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها، حيث اتهمها متابعون بتشويه ملامحها الجميلة بهذه العملية الفاشلة.

وقالت لها إحدى متابعاتها على السوشال ميديا: “دكتورك فاشل حسافه عندك فلوس كثير.. وتروحين لواحد بالكويت غلطانه كان رحتي لواحد عالمي”، فردت عليها الدكتورة خلود مدافعة عن الطبيب الذي أجرى لها عميلة التجميل، قائلة:”كل هذا و فاشل !!!؟ ترى هذا دکتور کیم و خواتها شايفه جمالهم اهو مسوس جم شي حق وحده منهم ماقدر تقول اسرار المرضي بس هذا اقوى دكتور بالنسبة لي”.

وكانت قد استطاعت الدكتورة خلود إبهار متابعيها على السوشال ميديا بفقدانها لـ12 كيلو من وزنها الزائد في فترة زمنية قليلة، موضحة أنها تتبع نظام “الكيتو”.

وتحدثت الدكتورة خلود عن مزيد من التفاصيل حول هذا النظام، قائلة :”الابتعاد عن الكربوهيدرات والنشويات والاعتماد على البروتين والدهون.. واقروا عنه شوية في جوجل في شوية تفاصيل تحتاج لقراءة”.

وأوضحت أنها تتبع هذا النظام دون مساعدة أي طبيب، معلقة :”أنا بروحي لحد الحين.. هو بس في البداية صعب بس بعدين تعودت”.