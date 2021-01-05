أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور جديدة لها ظهرت فيها بملامح مختلفة تماما ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات.

وظهرت الدكتورة خلود في الصور المتداولة بإطلالة جديدة اعتمدت فيها تسريحة الشعر الكيرلي وماكياج اظهر ملامحها بشكل مختلف ما جعل بعض المتابعين يشبهونها بعدد من الفنانات والفاشنيستات فيما قام اخرون بمقارنة صورها على طريقة قبل وبعد.

وقد جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ليتها قعدت على خلقه ربي ماغير ذنوب ع الفاضي ، صارت تخرع بصراحة” و “وزودتها بستايل الشعر وعع مرررا غلط ماناسبها” و “ايش فيها صايره تشبه هيفاء ماجك”.

دكتور خلود تثير إستياء متابعينها بعد تركيب رأس جديد pic.twitter.com/WR2B62ZP61 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) January 5, 2021

وكانت الدكتورة خلود، قد أثارت في وقت سابق صدمة للجمهور بعد نشرها صورة وهي داخل غرفة العمليات استعدادًا لإجراء عملية تجميلية في “أنفها”، حيث قررت تجميله بعدما رأت أنه يحتاج لذلك.

ونشرت الدكتورة خلود حينها صورة وهي بضمادة غطت كامل وجهها من ناحية الأذن، وهو ما جعل البعض يتوقع بأن هناك أمرًا آخر، وبدأ الخوف يتسلل لدى بعض محبيها في ظل الصدمة من الصورة.