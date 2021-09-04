كشف الفنان السعودي ” عبد العزيز الشمري ” عن تطورات حالته الصحية في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات .

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو لعبد العزيز الشمري ظهر فيه وهو يرقد على سرير المرض في حجرته بالمستشفى كاشفا عن أطرافه السفلية حيث أشار إلى أن الدم لا يصل إليها ولذلك كانت ” يابسة ” على حد وصفه .

فقال الشمري : ” الوضع قاعد يزيد .. الرجل صارت يابسة لأن الدم ما يوصل وفوق الفخذ ” .

وكتب في تعليقه على المقطع : ” شكراً لكل من سأل عني بالإتصال أو بالرسائل .. الدم ما يوصل للأطراف السفلية نتيجة لجلطات بسبب ارتفاع لزوجة الدم .. الحمد لله دائما وأبداً ” .