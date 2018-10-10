الراحلة دينا هارون تحدثت عن الموت قبل شهرين من وفاتها.. شاهدوا أخر صورة لها في المستشفى

الممثلة السورية دينا هارون، رحلت عن عالمنا يوم الإثنين 8 أكتوبر، عن عمر يناهز 44 عاما، بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر.

وكانت الراحلة خضعت لجراحة دقيقة وخرجت من المستشفى، لكنها عادت إليها لعدم قدرتها على التنفس نتيجة مضاعفات صحية>

لكن قبل وفاة دينا بشهرين تحدثت عن الموت والوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، إذ كتبت: “يهم الموت، فينهض، ثم يبدأ بالقدوم الينا، من هناك وببطئ، نشعر به، فينتابنا الشعور باننا نريد فعل كل شي واي شي، نسرع، فيسرع اكثر، ننظر اليه، يتوقف، وعند اول رفة عين، بيخطفنا، الحياة مرة واحدة فقط، أطلق سراح روحك قبل فوات الاوان صباح الجنون ياعاقلين”جدير بالذكر أن أسرة الفنانة السورية الراحلة دينا هارون أعلنت أن موعد تشييع جثمانها سيكون اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر.

و تم نقل الراحلة من المستشفى في دمشق إلى مسقط رأسها في مدينة اللاذقية السورية وتمت الصلاة على جثمانها عقب صلاة الظهر في جامع الزوزو في اللاذقية.

وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام في منزلها بمدينة اللاذقية.