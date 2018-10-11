الراحلة دينا هارون وجهت رسالة أخيرة إلى شقيقتها.. ماذا جاء فيها!

كانت الفنانة الراحلة دينا هارون قد نشرت رسالة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وجهت فيها إلى شقيقتها تولاي معبرة لها عن حبها وامتنناها لوجودها بجانبها فكتبت: “من فؤاد الأخت الكبيرة.. انو أنا بتهور وهي بتشيل عني.. أنا بحرد عن كلشي ومن كلشي أحيانًا وهي الي بتحتوي جناني.. وجودك معي رغم الإختلاف الي بيننا ببعض القصص إلا أن وجودك من أعظم هدايا الله إللي”

وبدورها نعت تولاي شقيقتها عبر حسابها الشخصي على فايسبوك الذي تهافت محبي النجمة إلى تقديمن التعازي من خلاله، حيث قامت تولاي يتغيير صورتها ونشرت صورة سوداء مكتوب عليها: “حداد إنا لله وإنا إليه راجعون”.