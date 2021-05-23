كشف الفنان الراحل سمير غانم لأول مرة منذ 5 أعوام، عن سر ارتدائه باروكة الشعر، وقال غانم خلال حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي إن “الشعر يتيح للممثل أن يتلون بالشخصيات ويضعه في أكثر من قالب، لذلك اعتمدها منذ أيام ظهوره ضمن ثلاثي أضواء المسرح“.

وأضاف «غانم»: “أنا الباروكة ساعدتني في الفوازير جدًا واستطعت التنقل بين الشخصيات بمنتهى الإقناع”، مؤكدًا أن “ظهوره للشعر المستعار في البداية كان مجرد تجديد في شكله وظهوره”.

وفي وقت سابق، صرح «غانم» عبر “برنامج 100 سؤال” مع الإعلامية راغدة شلهوب أنه يمتلك عدداً مهولاً من الشعر المستعار الباروكة، بدرجة أنه لا يعلم عددها تحديداً، وقال سمير غانم أن ثمن الشعر المستعار الرجالي يكون عادة أغلى من الشعر المستعار النسائي، وقال: “قد تصل إلى 500 أو 5000 دولار”.

نرشح لك: أكبر منها بـ 23 عام وخانها 6 مرات.. للمرة الأولي تفاصيل غريبة عن قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز ؟

ورحل النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، غدا عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم عدد من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها “طبيخ الملايكة” و”روميو وجوليت”، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “