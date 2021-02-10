اشعلت الفنانة الإستعراضية اوكسانا، مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث جلسات التصوير التي أجرتها مؤخرًا، والتي كانت من تصوير المصور كريم نور.

اوكسانا فنانة استعراضية روسية ولدت في مدينة قوقاز بروسيا عام ١٩٩١، ودرست اللغة العربية حتى تتمكن من احتراف التمثيل في مصر إلي جانب الرقص،

أتت اوكسانا الى مصر أواخر عام 2014 للتقديم في برنامج “الراقصة” والتي كانت تشارك في لجنة تحكيمه الراقصة دينا، واستقرت منذ ذلك الوقت بالقاهرة وتحيي العديد من الحفلات في مختلف الفنادق.

دخلت اوكسانا عالم التمثيل بالمشاركة في اغنية كلامنا لاحمد سعد ومصطفى ابو سريع في فيلم على وضعك، كما شاركت في مسلسل سرايا عابدين وكليب يا عم سلامة لحكيم،.