الراقصة جواهر بإطلالة مثيرة على شاطىء البحر

شاركت الراقصة جواهر متابعيها بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها على احد الشواطىء.

وظهرت جوهرة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، على شاطىء البحر لحظة الغروب بالمايوه وبوضعيات مختلفة.

يذكر ان جوهرة كانت قد صرحت مؤخرا بأنها الأعلى أجرًا وسط الراقصات المتواجدات على الساحة في الوقت الحالي.

وجوهرة هي راقصة روسية انطلقت في مجال الرقص الشرقي من مصر واسمها الاصلي إيكاترينا أندرويفا.