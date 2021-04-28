شاركت الراقصة الروسية المقيمة في مصر، جوهرة، مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها من وحي أجواء شهر رمضان وذلك عبر حسابها على انستغرام..

وظهرت جوهرة في الصورة بالحجاب وعباءة بيضاء في أحد مساجد الغردقة وعلقت علي الصور قائله :” رمضان كريم علي الامة الاسلاميه اعاد الله عليكم وعلي اسرتكم بالخير “.

يذكر أن مغني المهرجانات عمر كمال نفى مؤخرا زواجه من الراقصة جوهرة وذلك خلال لقائه فى برنامج لحظات جريئة مع الإعلامى أحمد سالم، قائلاً: أن الناس بتفضل تجمع الأخبار والشائعات دى وبتتدوال على السوشيال ميديا على أنها صح ، معقباً : ربنا يستر على ولايانا ..نزلها تقريبا فيديوهات متصورة وكدة.