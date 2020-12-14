شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على حسابها على انتسغرام بمجموعة صور من أجواء احتفالها بعيد ميلادها حيث ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

وبدت جوهرة بإطلالة جريئة ولافتة للأنظار، مرتدية فستان مثير و مكشوف ذا أكمام و ينتمي لصيحة فساتين الأوف شولدر، مُصمم من قماش الترتر اللامع المُطرز بالتطريزات الملونة، محدد الخصر و ذا فتحة جريئة عند منطقة الصدر وهو من تصميم مصمم الأزياء المصري مهند كوجاك.

كما استعرضت جوهرة قالب الحلوى الذي جاء طابقين باللون الذهبي والابيض وعلقت واصفة ان هذا العيد ميلاد كان الاجمل وموجهة الشكر الى كل الذين قاموا بالتحضير له.

كما نشرت جوهرة مقطع فيديو مع صور من طفولتها وعلقت كاتبة: “جوهرة الصغيرة اصبحت كبيرة”.