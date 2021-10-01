أثارت الراقصة ​جوهرة​ الجدل بأحدث صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فظهرت بإطلالة فاضحة وقد إرتدت قميص أبيض اللون، وتركته مفتوح وبدى وكأنه يقع عن كتفهاحيث ظهرت حمالة الصدر الخاصة بها كاشفة عن نصف صدرها.

وقد اثارت هذه الاطلالة غضب المتابعين الذين عبروا عن إستيائهم من جرأتها الزائدة.

وكانت الراقصة جوهرة قد تألقت قبل ذلك بإطلالة اعتمدت فيها على الستايل الكلاسيكي حيث ظهرت بقميص ساتان وجينز باللون البيج إضافة إلى الكعب العالي.

وتجدر الإشارة إلى أن جوهرة كانت قد أطلت مؤخراً من على متن طائرة خاصة، وإعتمدت إطلالة كاجوال إذ إرتدت بنطال أبيض وحملت حقيبة يد باللون الزهري تناسقت مع الإيشارب الذي وضعته على رأسها. وجذبت جوهرة الأنظار بجمالها وإطلالتها وأحدثت ضجة بين المتابعين الذين وصفوها بالمثيرة.