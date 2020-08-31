تواصل الراقصة جوهرة مشاركة متابعيها بصور ومقاطع فيديو مثيرة من اجازتها التي تقضيها في احد منتجعات المدن الساحلية في مصر.

فبعد وصلة الرقص بالمايوه ظهرت جوهرة في مقطع جديد بالمايوه وهي ترش الماء على جسدها بطريقة مثيرة وعلقت كاتبة: “ما رأيكم بهذا؟ الصيف لم ينته بعد”.

وكانت جوهرة قد شاركت قبل ذلك مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، ظهرت فيه وهي ترقص في البحر على انغام مهرجان “مع السلامة للي عايز يمشي”.

يذكر أن اخر اعمال جوهرة هو فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.