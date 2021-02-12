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نشرت الراقصة صافينار نص محادثة مع لاعب كرة القدم صالح جمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أرسل لها خلالها تعليقين على صورتين مختلفين.

وأرسل لاعب الأهلي 3 قلوب لصوفينار وذلك بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

وقد علقت صافيناز على الصور ، نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على انستغرام، متسائلة “هو مين ده؟”

وقد شبهت معظم التعليقات اللاعب صالح جمعة باللاعب عمرو وردة، وكتب مستخدم: «هو عمرو وردة عضك ولا إيه؟».

كان نادي سيراميكا أعلن انتقال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الاهلي.



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