الرقابة تحذف مشهداً من أغنية لـ سعاد حسني بعد 43 سنة على تصويره

أعلن قطاع الرقابة بالهيئة الوطنية للإعلام “​ماسبيرو​”، حذف أحد مشاهد أغنية “​الدنيا ربيع​” للفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​، رغم مرور 43 عاماً على تصويرها، من دون ذكر الأسباب.

المشهد الذي حذفه قطاع الرقابة بالهيئة الوطنية للإعلام من دون مبررات، كان الذي تقف فيه سعاد حسني على كتف أحد الأشخاص، وهي تغني الأغنية الاستعراضية.

الأغنية جاءت ضمن أحداث فيلم “أميرة حبي أنا”، الذي أُنتج عام 1975، وقدمت دور البطولة فيه سعاد حسني وشاركها الممثل المصري ​حسين فهمي​ في أوائل أعماله، وشارك فيه أيضاً ​عماد حمدي​ و​سهير البابلي​.

وتعد الأغنية من أشهر الأغاني التي إرتبطت بعيد الربيع “شم النسيم”، ودائماً ما تعرضها كل القنوات الفضائية في هذه المناسبة.