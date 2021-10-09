في أحدث ظهور لها بعد الشائعات التي انطلقت مؤخرًا حول إصابتها بوعكة صحة شديدة، نشر مدير أعمال الفنان«أحمد الفيشاوي»، صورة لــه بصحبة الفنانة «سمية الألفي»، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنّية، وتفاعل الجمهــور مع صـورة الفنانــة بشكــل كبير من خلال حسابه على السوشيال ميديا.

يُذكر أن روّاد مواقع التواصــل الاجتمـاعي، قد تداولوا قبل أسابيعٍ قليلة، خبرًا يُفيد بتعرض الفنانة سمية الألفي، لوعكة صحية مفاجئة، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق العرض الخاص لـ “فيلم 30 مارس“، والذي يقوم ببطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوي.

سمية الألفي مع مدير أعمال نجلها أحمد الفيشاوي

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وكانت سمية الألفي، قد أعلنت تراجعها عن الاعتزال، منذ عامين تقريبًا، وذلك حسبما أكد الإعلامي عمرو الليثي، في حوار معها داخل منزلها، بعد فترة قصيرة من وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

وكان الإعلامي عمرو الليثي، قد كتب عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك“، وقتها: “أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سميه الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي إنني استجبت لطلبك أن أعود للتمثيل مرة أخرى.. وقررت إنهــاء عزلتهــا والعــودة للوقــوف أمام الكاميرات، وأنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، وأنا بهنيها على هذا القرار”.

خطط سمية الألفي للعودة مرة أخرة للتمثيل، لم ينتج عنها أي عمل خلال الفترة الماضية، ويبدو أنها تراجعت عن قرارها خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

قدمت سمية الألفي على مدار مشوارها الفني عدد من المسلسلات الشهيرة منها: (ليالي الحلمية، كناريا وشركاه، العطار والسبع بنات، بوابة الحلواني، رحلة المليون).

شاركت أيضا في أفلام سينمائية عديدة منها: (رحلة عيون، شاطيء الحظ، علي بيه مظهر و40 حرامي، القرداتي، الحلال والحرام، وحد السيف).

وكان آخر ظهور للفنانة سمير الألفي، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019، حيث حرصت على تقديم واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، داخل مسجد الشرطة، في مدينة السادس من أكتوبر، رغم حالتها الصحية وصعوبة الحركة، حيث ساعدها ابنها الأصغر عمر الفيشاوي، وظهرت تستند على ذراعه في طريقها للعزاء.

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