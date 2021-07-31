خرجت الفنانة ” نيللي كريم ” بتصريحات لها لجريدة ” اليوم السابع ” المصرية أكدت من خلال على أنباء دخولها في قصة حب جديدة واقتراب موعد زفافها .

حيث أشارت نيللي كريم إلى أنها سوف تحتفل بعقد قرآنها وزفافها في شهر أغسطس المقبل كاشفة عن هوية العريس وهو ” هشام عاشور ” لاعب الإسكواش السابق وشقيق نجم الإسكواش السابق ” رامى عاشور ” .

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في حفل بسيط اقتصر على حضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القرآن .

يذكر أن هشام عاشور كان مصنفا من ضمن العشر الأوائل في لعبة الاسكواش على العالم .. وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك إلا أن ظروف الكورونا جعلته يعود إلى مصر مرة أخرى .

وبعد عودته أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الأسكواش العديد من الأكاديميات في مصر .

كما أنه لديه تجارب على الصعيد الفني حيث حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود وشارك في عمل هناك .. وفي مصر كان قد شارك في عمل فني وهو مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا في رمضان الماضي .

ويعد زواج هشام عاشور من الفنانة نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته .. بينما الأخيرة كان قد سبق لها الزواج مرتين الأولى من خارج الوسط الفني والثانية من الطبيب ” هانى أبو النجا ” واستمر زواجهما 11 عامًا .. وفى يونيو 2020 أعلنت ارتباطها برجل الأعمال ” عمر إسلام ” ولكنهما انفصلا بعد عام .