فاجأت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم ​الجمهور بإعلانها خبر طلاقها من الفنان محمود العسيلي ​وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء تليفزيوني تحدث فيه عن استقرار علاقتهما وسعادته معها.

ورفضت امينة الحديث عن سبب الطلاق، واكتفت بالإعلان عن أن الانفصال حدث بشكل متحضر وتمنت له التوفيق في حياته المقبلة.

طلاق العسيلي وخبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم

وتساءل الجمهور عن سبب الانفصال و ما اذا كان خلاف شب بين الثنائي، الا ان رفضهما الحديث عنه اثار تساؤلات الجمهور.

السوشيال ميديا تتداول خبر طلاق العسيلي وزوجته

وتعتبر هذه المرة الثالثة لطلاق المطرب محمود العسيلي، إذ تزوج مرتين قبل سابق، وانفصال عنهن.

3 زيجات للعسيلي في 11 عاما

وكان العسيلي قد احتفل بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بعد أن عقد قرانه قبل 4 سنوات في السابع من يناير، وكان قد أعلن خطبتهما قبلها بعدة أشهر، خلال حفل أقيم في الساحل الشمالي.

العسيلي يحتفل بزيجته الثالثة قبل 4 سنوات في نفس الشهر الذي وقع فيه الانفصال

وسبق لعسيلي الزواج مرتين قبل ذلك، وارتبط العسيلي بزوجته الأولى نرمين فؤاد، ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم، في عام 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد “علي”، 8 سنوات، وانفصل عن زوجته عام 2011، في هدوء تام، للحد الذي جعل الجمهور يكتشف انفصاله عنها عندما أعلن زواجه من أخرى.

أما زيجته الثانية من نادين الملا، هي الأشهر على الإطلاق، فقد عاشا الثنائي قصة حب طويلة، توجت بالزواج عام 2015، وظهر ذلك جليًا في أغنيته “فرحة”، التي ضم الكليب الخاص بها صور حفل زفافه الحقيقي، وبعد 3 سنوات من الزواج الذي اتسم بالرومانسية، انفصلا الطرفان في هدوء.

محمود العسيلي يتحدث عن انفصاله

وكان محمود العسيلي قد تحدث أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج، وتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجاته، إذ قال إنه لا يستطيع أن يعيش حياة تقليدية، ولذلك عندما يشعر بضيق يحاول أن يصلح العلاقة.

وعندما يصبح هو وشريكته غير سعداء يأخذ قرارا على الفور بالانفصال قائلا، «العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح فيه ناس كتير بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات، وأنا اتعلمت درس في الحياة إن أهم حاجة الانسان يكون مرتاح ومبسوط».

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