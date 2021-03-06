حرص الفنانان عبد الله السدحان وناصر القصبي على توجيه الشكر الى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بعد الاعلان عن العمل الجديد الذي سيجمعهما ويعرض على قناة “mbc”.

فقد نشر السدحان في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” قال فيه: بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات”.

وأضاف: نسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك ، لأنك دائما سباق لفعل الخير والصالح العام ، شكرا لك فيما أوضح السدحان بعد ظهوره بشكل غريب أنه يقوم بتصوير دور شيلويح.

كلمة المعالي @Turki_alalshikh

التي أثرت فيني عند سماعها :

(عودة العلاقه الانسانيه الجميلة بين شخصين من ابناء بلدي تربطهم صداقه قرابة اربعين عاماً) pic.twitter.com/UAg1QyEt9s — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 6, 2021

أما ناصر القصبي فقد علق على تغريدة آل الشيخ قائلا ” جهودك خيرة و مقدرة دائماً يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات”، فيما أرفق “القصبي” بتعليقه إيموجي عبارة عن وردتين باللون الأحمر.”

جهودك خيره و مقدره دائماً يابو ناصر

و فالك طيب و أبرك الساعات https://t.co/5d2IUgnHCA — ناصر القصبي (@algassabinasser) March 5, 2021

وكان “آل الشيخ” قد نشر في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” صورة تجمعه بـالشيخ وليد البراهيم وعلق عليها كاتبا :”في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم، لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الإعلامي الكبير”.

وأضاف ” آل الشيخ”:” نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc، مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين، وشكرًا بوخالد”.

ويعد ناصر القصبي وعبدالله السدحان من أكثر النجوم تأثيراً في المجتمع السعودي، فقد ارتبطا فنياً منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدَّما سوياً عديداً من الأعمال الدرامية، منها “أيام لا تنسى”، و”عودة عصويد”، و”كلنا عيال قرية”، و”طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني، كما عملا سوياً في المسرح، وقدَّما مسرحيات، منها “حمود ومحيميد”، و”تحت الكرسي”، إضافة إلى شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي لسنوات طويلة.