نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا ​مودل آش​ فيديو لها على صفحاتها، وهي تتمايل بتنورة قصيرة وتقفز وسط الشارع وتبعث بالقبلات للمتابعين.

جدير بالذكر ان الفاشينيستا تحرص على زيادة عدد المتابعين على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا تتردد بنشر صور تكون موضع جدل، وتتسبب لها بالانتقادات كما تثير الاعجاب لدى الجزء الآخر.



قامت بنشر صورة لها بالكروب توب وكشفت مودل آش عن بطنها مستعرضة رشاقتها أمام الكاميرا حيث لفتت الأنظار الى حجم خصرها النحيف.



وانهالت التعليقات على مودل آش مشيدين بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها في الصورة.