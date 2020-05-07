خرجت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية “أمل الأنصاري” عن صمتها لترد على الهجوم الحاد والإتهامات التى تعرضت لها من قبل روّاد السوشيال ميديا، إثر ظهورها عبر تطبيق “سناب شات”، وهي تتحدث عن جواز وضع طلاء الأظافر أثناء الصلاة وقراءة القرآن من المصحف. حيث جاء هذا أثناء ظهورها وهي تحمل المصحف بيديها واضعة علي أظافرها المانيكير، أثناء مشاهدتها لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمى” وهو ما اعتبره الكثيرون عدم احترام منها للقرآن الكريم وقادسيته.

وبهذا فقد ردت أمل على كل هذه الاتهامات التى وجهت إليها، فقالت: “أنا ما أدري السطحية والتخلف وصل بيكم لهذا الحد أم شو.. أول شيء أنا لما صورت القرآن كنت خلصت قراءة، وأنا لما أحط الصورة أحطها تذكير للبنات اللي أسمع منهن كلامًا جميلًا في كل مرة أترك فيها صورة للمصحف الكريم”.

وأضافت الأنصاري: “في كومنتات كتيرة حلوة بتيجلي من متابعتي عشانكم.. وأنا أصور المصحف وبعدين أصور شيء بسويه أو بتفرج عليه مو معناه إني بستخف أو أستهزأ بالقرآن الكريم.. أو إني قاعدة أقرا وأنظر للتلفزيون”.

وتابعت الأنصاري: “مالكم دخل كيفي أنا حرة في حياتي.. وكل واحد حر في اللي يقدمه ويسويه.. يا جماعة الشيء اللي بيني وبين ربي لا دخلون ولا تحشرون نفسكم فيه.. تابعي نفسك واقرأي قرآن بنفسك َلا تحطين مانيكير وصلي مع نفسك لا تنظرين الناس”.

واختتمت الفاشينستا السعودية أمل الأنصاري حديثها قائلة: “يا جماعة حتى بوتيكات بقت تبيع مناكير خاص للوضوء وموجود في كل مكان وإذا أنتي ما عندك علم ودراية مشكلتك ما تدخلين في نوايا العالم.. الله يصبرنا على كمية التخلف اللي قاعدة تمر علينا”.