السعودية رهف القنون تنشر صورة جريئة لها: “أكبر تغير في حياتي”!

عاوت السعودية رهف القنون ، التي هربت من أسرتها العام الماضي، أثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بنشر صورة جريئة جديدة لها.

فقد نشرت رهف صورتين لها، عبر حسابها على تويتر، ظهرت بالأولى بالنقاب بينما ارتدت في الثانية ملابس البحر، وعلقت عليهما قائلة: أكبر تغيير في حياتي. من الإجبار على ارتداء النقاب والخضوع لتحكمات الرجل لامرأة حرة.

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman.

