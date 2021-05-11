أثارت الإعلامية السعودية روزانا اليامي موجة من الجدل بسبب موقفها من القضية الفلسطينية في ظل التعاطف والتضامن الكبيرين بين الناشطين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “روزانا اليامي” عبر حسابها على “سناب شات”: “رايي مختلف جدًا عن الاستعطاف والتنظير والشعارات ولا يعنيني سوى قضايا وطني”.

وتابعت: “والقضية الفلسطينية لا تعنيني كقضية مستقلة ولكن أنا مع الإنسانية ويؤلمني الظلم في كل بقاع الأرض والله ينصر كل مظلوم”.

واختتمت كلامها قائلاً: “مع احترامي للجميع يبقى هذا رايي الصادق ومش مضطرة أكذب أو أنافق”.

وقد تفاعل الكثيرين مع كلام روزانا اليامي بين مؤيد ومعارض حيث قال احدهم: “كفو انتي ومحمد سال انتم لكم رأي خاص مو مع القطيع” بينما قال اخر “اكيد لا تعنيكي لانه هالقضية تعني الاحرار فقط وأصحاب الاخلاق.. انتي فاقدة الاثنين”.

طيب نستنى نشوف تثبت ولا ترجع تبكي

هذول مشاهير أكل عيشهم من المتابعين وياويلهم لو زعلوا — AT (@at_reflections) May 11, 2021

وكان اليوتيوبر السعودي فهد سال قد اثار قبل ذلك موجة كبيرة من الغضب بسبب تساؤله عن سبب التعاطف مع ما يجري في فلسطين قائلا “ليش تتضامن مع فلسطين وانت ماتعرف تاريخهم وفي الوقت الذي يموت فيه الكثيرون في العالم”.