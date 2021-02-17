أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص لزوجها في مسلسل “عندما يكتمل القمر” مرتدية فستانا باللون البنفسجي بطريقة شبهها الجمهور بالمسلسل التركي “حريم السلطان”.

وفيما أشاد البعض بطريقة رقص عبدالله ووصفها بأنها راقية وقدمت مشهد الرقص بطريقة محتشمة بعيدًا عن الابتذال، لم يخلُ الأمر من بعض الانتقادات بسبب رقص الفنانة السعودية.

وقد اثار المقطع ردود فعل متباينة حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي “حتى بالجاهليه ماكانوا يرقصون كذا ” و “حريم السلطان من جولي شيك و “اللبس مخصر حيل وهذا قاعد يتطمش عليها شهالمستوي هاذي اهي العادات والتقاليد عند اهل السعوديه”.”

ويقدم المسلسل قصة غريبة وجديدة؛ إذ يصنف بأنه مسلسل رعب، ويتحدث عن العالم السفلي والجن، بالإضافة للسحر والشعوذة، ويشارك في بطولة المسلسل فيصل العميري، وميسون الرويلي، ومحمد الطويان، وهو من إخراج عمر الديني.

ويعرض حاليًا الجزء الثاني من المسلسل على منصة شاهد الإلكترونية ويتصدر الترند السعودي بعد كل حلقة، وكان الجزء الأول قد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه.