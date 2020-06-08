كشفت الفاشينيستا السعودية عبير سندر عن تعرضها لموقف عنصري بسبب لون بشرتها في مرحلة طفولتها وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها على انستغرام.

فقد نشرت عبير سندر صورة لها من طفولتها وعلقت كاتبة: “هاذا اليوم كانت اول مرة اسمع كلمة ( عبدة ) و ما كنت اعرف ايش معناها كنت جالسة العب مع قريباتي و بعض البنات الصغار فالمراجيح حسب ما اتذكر .. و جات بنت في عمري دفتني و قالتلي” ابعدي من قدامي يالعبدة ” اتذكر اني رحت لماما و انا ابكي وسألتها ، ايش يعني يالعبدة؟؟”.

وأضافت عبير سندر: “و طبعا امي ما سكتت و سالتني مين اللي قاللي دي الكلمة و راحت لاهل البنت و مسحت بيهم الارض .. بعدها شرحتلي الكلمة و هادي كانت من اول مواقفي مع العنصرية .. كان عمري يمكن ٦ سنوات المغزى من دي القصة هوا انكم تعرفو قد ايش التربية الكويسة للاطفال تفرق، هادي الطفلة كررت كلمة سمعتها من اهلها للاسف ، و بكدا تصير الكلمات العنصرية طبيعيه و عادية عند البعض، لدرجة انو يجو بعض الناس يقولولي ( لا تتحسسي، ترا عادي، لا تكبري الموضوع) لانهم متعوديين على ان هادا الكلام طبيعي… كونو افضل، ربو اطفالكم صح.”.

واختتمت عبير سندر حديثها قائلة: “رسالة لـ عبير الصغيرة .. انتي اجمل و اقوى و اذكى من ما تتخيلي كوني واثقة دائما من نفسك و آمني فيها .. حيجي يوم و تصيري الامرأة اللي كنتِ دايما تتطلعي لها”.