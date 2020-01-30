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السعودية فوز العتيبي وزوجها يثيرون الجدل بصورة وقبلة جريئة!

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فوزالعتيبي وزوجها

فوزالعتيبي وزوجها

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي موجة جديدة من الجدل بعد تعمدها استفزاز متابعيها السعوديين بنشرها صورة جريئة جديدة.

وظهرت فوز العتيبي في الصورة بملابس مثيرة في احضان زوجها وعلقت قائلة: “انقطعت فتره بسبب هجومك علي والحين راجعه بهالصوره حتى تبطلون الهجوم على كل سعودية تشوفونه عايشه حياتها وتقتنعون ان أسلوب الإقصاء غير مجدي دمتم بخير ♥️”.

وقد تلقت فوز العديد من التعليقات على هذه الصورة التي اتى اغلبها على شكل نصائح كان منها: “يعنني غصب تصير زي الاجانب ، ترى عادي ب امكاننا نسوي زيك ، بس الفرق ف الخوف من الله هو الفرق اللي بيننا وبينك” و “؟؟؟؟؟ انا سعوديه ومو حاسه بنفس احساسك بالاضطهاد و انتي ماشاءالله واضح مبسوطه بحياتك ، و احنا عايشين عادي بس عندنا سلام داخلي اكثر من اني اعبره بصورة”.

يذكر ان فوز العتيبي معروفة بإثارتها للجدل بفيديوهات وصور تجمعها مع زوجها بشكل يعتبره الكثيرين خادش للحياء.

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