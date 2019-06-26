السعودية لمى سعود ترد على اتهامها بخدش الحياء بعد فيديو “حلق شعر الإبط”!

أثارت الإعلامية السعودية لمى سعود حالة من الجدل بين متابعيها على إنستغرام بعدنشرها مقطع فيديو دعت فيه الرجال لحلق شعر الإبطين.

ووجهت لمى سعود نصيحة الى الرجال قائلة: “عزيزي الرجل كونك رجل لا يتعارض مع انك تكون شخص نظيف فموضوع الكشة اللي تحت الإبط هذه مو موضة ولا انك تسويها ضفاير وجدايل”.

وتابعت لمى سعود “حلق الموس بريال او درهم المهم حلق لأنك لو تجيب مائة معطر من اغلى الانواع وتحطه في شعر تحت باطك بتصنن”.

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وردا على الاتهامات التي تعرضت لها بسبب هذا الفيديو، اوضحت لمى سعود أن ما فعلته ليس خادشًا للحياء، ولكنه مخالف للموروثات.

وقالت لمى، عبر تطبيق الإستوري التابع لحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”الموضوع هادا اللي أثار ضجة.. وأنا اللي أشوف إنه أتفه بكتير من إنه يصير ضجة لأنه في مواضيع كتير أنا حكيت فيها مفيدة ما أثارت ضجة مع الأسف“.

وتابعت: ”الإعلاميين أنواع في مطبلين وفي ملقنين وفيه مثبتين.. وأنا اللي متابعيني من زمان على mbc والراديو يعرفون إني من المثبتين وما أخاف في الله لومة لائم.. لأن أي شي عندي سواء يشوفوا تافه أو غير تافه أقوله لأنها وجهة نظري“.

وأصافت: ”للأسف السوشال ميديا صار يركز على التفاهات ويتركون المواضيع المهمة.. يعني أنا موضوعي لما اتكلمت فيه ما كنت أتخيل إنه يتعدى السناب شات وإنه سالفه وتنتهي“.

واختتمت: ”بس بغض النظر أنا إنسانة أي شيء بتكلم عنه وأريد أن اعبر عن وجهة نظري فيه اتكلم وأعبر وأقول واللي يشوفون إنه خادش للحياء.. أنا أشوفه إني عندي الجرأة اتكلم فيه وبالعكس ما أشوفه خادش للحياء أبدًا هو بس مخالفة للموروث“.